Криминального авторитета Улана Токтосунова, известного по кличке Сакал переводят из СИЗО города Нарын в следственный изолятор в Бишкеке. Об этом сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

Он обратился к президенту страны, генеральному прокурору, главе ГКНБ и руководству Службы исполнения наказаний (СИН) с просьбой отменить это решение, так как опасается за жизнь своего подзащитного.

«Отмените решение об этапировании У. Токтосунова в Учреждение № 21 Бишкек, так как он оттуда живым уже не выйдет. На примере Доо Чынгыза мы знаем, как руководство СИЗО-1 “может обеспечивать” безопасность жизни сидельцам», — написал адвокат.

По словам Жумашева, ранее в переводе Токтосунова в СИЗО-1 было отказано, под предлогом, что «это дестабилизирует обстановку».

«Нам, адвокатам, пришлось ездить для встреч с нашим подзащитным в Нарын. […] И вот, полчаса назад мне позвонили и сообщили, что к моему подзащитному Токтосунову Улану в камеру зашёл вооружённый спецназ в масках, и сотрудники учреждения объявили, что его переводят в Учреждение № 21. При этом звонивший мне прямо сказал, что У. Токтосунова ждёт судьба печально известного Джумагулова Чынгыза, убитого в июле 2022 года в камере СИЗО-1. Как уточнил мой собеседник, ко времени перевода У. Токтосунова в Учреждение № 21.Бишкек всех его сторонников раскидали по другим колониям, то есть его оставили без поддержки», — поделился он.

В мае 2015 года Улана Токтосунова был объявлен в межгосударственный розыск по делу об убийстве члена ОПГ Камчы Кольбаева Дамира Сапарбекова. В декабре того же года его задержали когда он прилетел из Турции.

Токтосунова признали виновным в организации убийства Сапарбекова и приговорили к 17 годам заключения. Он отбывал наказание в СИЗО-4 города Нарын.

В СИН «Клоопу» пообещали дать комментарий о переводе Токтосунова позже. Между тем, у здания ведомства собрались близкие заключенного, который потребовали оставить Токтосунова отбывать наказание в СИЗО Нарына.