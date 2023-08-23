На ипподроме в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области прошел Кубок мира по көк-бөрү. Турнир начался 13 августа и завершился после финального матча 20 августа.

В мировом турнире, организованном впервые, приняли участие команды из Кыргызстана, США, Узбекистана, Казахстана, России и Афганистана. Всего в соревновании участвовало 12 команд.

С двумя дивизионами — высшая и клубная лига — состоялась игра между спортсменами старше 45 лет.

В высшей лиге победителем стала кыргызская команда «Ынтымак» и получила 2 млн сомов. Второе место досталось команде «Астана» — им вручили серебряные медали и 1 млн сомов. Команде «Достук», занявшей третье место, вручили медали и 800 тысяч сомов.

Победителем первой лиги Кубка мира по көк-бөрү также стала кыргызская команда — «Жаштык». В финале они обыграли команду «Красноярск» (Россия) со счетом 7:1. Третье место заняла команда «Узбекистан».

За выигрыш в первой лиге «Жаштык» получил 2 млн сомов, «Красноярск» — 1 млн сомов, а «Узбекистан» — 500 тысяч сомов.

Также состоялась игра между командами Кыргызстана и Казахстана с игроками старше 45 лет. Победу со счетом 4:0 одержали кыргызские игроки, получив 600 тысяч сомов. Казахская команда выиграла 400 тысяч сомов.

Американские ковбои, участвовавшие в көк-бөрү, завоевали любовь зрителей. А командам из России, Афганистана вручили поощрительные призы.

Кубок мира по көк-бөрү планируют проводить раз в два года. Финальный матч этого года пришли посмотреть тысячи человек, которые болели за свои команды.

Көк-бөрү – национальная конная игра кыргызов. По правилам, всадники борются за тушу козла — необходимо не только завладеть ею, но и удержать от захвата соперниками и закинуть в тай казан. В 2017 году ее внесли в список нематериального наследия человечества.