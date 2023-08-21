Погранслужба Кыргызстана сообщила, что перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек» скопилось около 370 автомобилей. Данные представлены на 18:30 часов 21 августа.

По данным погранслужбы, причина затора — медленный пропуск машин со стороны Казахстана. С 09:00 до 18:00 казахстанская сторона пропустила лишь три автомобиля, говорят в ведомстве.

«Пограничные представители Кыргызской Республики по Чуйскому участку прорабатывает вопрос проведения встречи с казахстанскими представителями о причинах медленного пропуска автотранспортных средств. […] Необходимо отметить, что Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункты пропуска функционируют в повседневном режиме», — сообщили в Погранслужбе.

Ранее издание Kaktus.media сообщало, что дальнобойщики из Кыргызстана уже второй день жалуются на заторы на границе. По их словам, 20 августа с 8 часов утра начали скапливаться очереди большегрузных машин на пунктах пропуска «Кен-Булун» и «Ак-Тилек».

«На той стороне пограничники сообщили, что у них приехала комиссия из Астаны, поэтому такие задержки. А также из-за того, что была задержана фура с героином из Узбекистана, которая пришла через Кыргызстан», — рассказал журналистам один из водителей.

По данным Kaktus.media, дальнобойщики «очень сильно намекали на то, что такая ситуация сложилась из-за того, что Кыргызстан якобы не дает воду Казахстану».

По теме: Кыргызстан остановил подачу поливной воды из Кировского водохранилища в Казахстан

Зампредседателя ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев сообщил журналистам, что выехал в сторону КПП «Ак-Тилек» вместе с заместителем министра экономики и коммерции Назаром Малаевым.

«Такая же ситуация наблюдается и на остальных пунктах пропуска. Казахская сторона никак не объясняет причин задержки. Считаю, что казахская сторона такими действиями нарушает принцип Евразийского экономического союза о свободном перемещении грузов. Кроме того, они подрывают авторитет ЕАЭС», — сказал Голубев.