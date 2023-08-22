В Бишкеке 21 августа милиционеры задержали музыканта, поэта и активиста Бектемира Толон уулу. Его допрашивали в поселковом отделении милиции (ПОМ) жилмассива «Көлмө». Об этом сообщила правозащитница Азиза Абдирасулова на своей странице в Фейсбук.

О причинах допроса тогда не сообщалось.

«Вчера он (Толон уулу) собирался прийти ко мне в гости, но меня не было дома. Сегодня мне принесли его книгу, чему я очень была рада. Не успела начать читать книгу, как его задержали. Мы когда-нибудь будем спокойно жить в Кыргызстане?» — написала Абдирасулова.

Позже правозащитница Гулшайыр Абдирасулова сообщила, что Толон уулу допросили по уголовному по делу по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

При этом она добавила, что остальные детали дела неизвестны, так как это «является тайной следствия». На момент публикации материала в милиции не сообщили «Клоопу» подробностей дела, также пока не известно в качестве кого музыкант проходит по этому делу.