Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что вопрос о выдаче четырёх пансионатов на Иссык-Куле Узбекистану был обсуждён и решён ещё в 2017 году. Тогда, по его словам, правительство хотело урегулировать арбитражный спор, начатый узбекской стороной против Кыргызстана.

17 августа стало известно, что пансионаты «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон» передадут в управление соседней стране на 49 лет. Сами пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей.

Однако в 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.

«Комитет по экономической и фискальной политике рассмотрел соглашение по передаче пансионатов 12 декабря 2017 года в закрытом режиме, — говорит Бекешев. Заседание вёл я вместо председателя Комитета Нурлана Макеева. От правительства соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном защищал тогдашний вице-премьер-министр Даир Кенекеев. По результатам рассмотрения, я проголосовал против, остальные поддержали соглашение и я, как председательствующий на заседании Комитета, подписал решение Комитета».

Однако позже, по его словам, само правительство приостановило ратификацию соглашения, так как возникли некоторые споры.

«Очень жаль, что в 2023 году Кабинет министров решил отдать пансионаты в долгосрочную аренду без всякого открытого конкурса, — считает депутат. Это исключительно политическое решение и просчитывать экономические выгоды бессмысленно. Следует напомнить, что пансионаты были переданы Кыргызстану в ужасающих условиях и ранее закрепленные договорённости об инвестициях в пансионаты не были исполнены».

Что говорил президент о передаче пансионатов?

​​В своем интервью госинформагенству «Кабар» президент Садыр Жапаров ранее заявил, что Кыргызстан проиграл Узбекистану в международном суде в Вашингтоне и должен был выплатить $40 млн.

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Однако по его словам, власти после переговоров с узбекской стороной пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.

По словам главы государства, в нынешнем виде эти пансионаты никто не купит даже за $4 млн. Также Жапаров пояснил, что пансионаты передадут на долгий срок, чтобы узбекская сторона получила гарантии того, что «окупит потраченные деньги».

Власти считают, что это выгодная сделка, которая принесёт доход государству. Они ожидают, что в каждый пансионат узбекские инвесторы вложат $15-20 млн. Кроме того, власти верят в то, что появление нескольких современных пансионатов окажет мультипликативный эффект на экономику региона.

Объем налоговых поступлений, по подсчётам властей, превысит 130 млн сомов в год, на каждом объекте будут созданы порядка 200 рабочих мест, а для местных предпринимателей будет возможность открыть бизнес на территории пансионатов.