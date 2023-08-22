По делу о гибели 23-летнего Бекбола Аманкулова в селе Бостери Иссык-Кульской области задержаны трое милиционеров. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе областного УВД.

По информации милиции, дело расследуется по статье «Убийство» и во время следствия правоохранители установили факт злоупотребления должностным положением со стороны сотрудников милиции, привлеченных к обеспечению общественной безопасности.

Этот факт зарегистрировали по статье «Злоупотребление должностным положением». В качестве подозреваемых по делу задержаны трое милиционеров К.У., Н.У. и Э.А.

По решению суда их арестовали на два месяца.

Гибель Бекбола Аманкулова

14 августа в МВД сообщили о задержании четырех подозреваемых в убийстве 23-летнего Бекбола Аманкулова. Парень умер в ночь на 6 августа в пансионате «Золотые пески».

Друзья и родные погибшего утверждали, что Аманкулов погиб после массовой драки. В МВД 8 августа сообщили, что по факту смерти парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В ведомстве рассказали, что во время расследования случившегося милиция допросила около 100 человек, из которых 44 в качестве свидетелей: работников баров, кафе, ресторанов и магазинов, расположенных вблизи места происшествия.

Задержанным по подозрению в убийстве от 28 до 32 лет. Их поместили под стражу на два месяца.

По данным милиции, погибший с друзьями отдыхали в баре, расположенном на берегу озера. Во время отдыха, погибший повздорил в баре с неизвестными, а позже его друг обнаружил его в бессознательном состоянии вне зоны бара.

Родственники и друзья погибшего были недовольны ходом расследования случившегося и обращались к президенту.