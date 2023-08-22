Первомайский районный суд Бишкека оставил под стражей чеченского активиста Мансура Мовлаева, задержанного сотрудниками ГКНБ. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, которое принято 21 августа, Мовлаев будет под стражей в СИЗО ГКНБ до 21 октября 2023 года.

Задержание Мовлаева

О задержании чеченского активиста Мансура Мовлаева сообщала правозащитница Толекан Исмаилова. Позже пресс-служба ГКНБ подтвердила этот факт.

В спецслужбе сообщили, что Мовлаева задержали 20 августа в Иссык-Кульской области во время «контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международной террористической организации (МТО)» и он находился в межгосударственном розыске России.

По данным ГКНБ, активист подозревается в связях с «террористическим подпольем». Также по данным спецслужб, Мовлаев в январе этого года незаконно пересек границу Кыргызстана и находился на территории страны используя поддельный паспорт гражданина РФ.

После задержания активиста представители оппозиционного движения 1ADAT на своем YouTube-канале 20 августа выпустили ролик, посвященный Мовлаеву. По их словам, активист выступал с критикой в отношении чеченских властей.

Они говорят, что из-за этого чеченские силовики в 2022 году похитили Мовлаева, незаконно удерживали в тюрьме и пытали.

По словам представителей 1ADAT, Мовлаеву удалось сбежать из тюрьмы в Кыргызстан, где был в бегах. Они говорят, что активист из аэропорта «Манас» должен был вылететь в Турцию, но его задержал ГКНБ Кыргызстана по требованию российских коллег.



В 1ADAT опасаются, что если Мовлаева экстрадируют в Чечню, то власти республики расправятся с ним.