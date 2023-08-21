Госкомитет нацбезопасности 21 августа сообщил о задержании чеченского активиста Мансура Мовлаева. Спецслужба обвинила его в связях с «террористическим подпольем».

Ранее о задержании Мовлаева рассказала правозащитница Толекан Исмаилова.

По данным ГКНБ, активиста задержали 20 августа в Иссык-Кульской области во время «контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международной террористической организации (МТО)» и он находился в межгосударственном розыске России.

«Гражданин РФ М.М.М. 1995 г.р., приверженец радикальной идеологии, который по указанию эмиссаров МТО в Сирии на территории Кыргызской Республики входил в т.н. спящую ячейку из числа ранее судимых последователей внутреннего террподполья, вынашивающих намерения по совершению серий разбойных нападений на состоятельных граждан КР, с целью последующего финансирования МТО», — сообщили в ГКНБ.

Также по данным спецслужб, Мовлаев в январе этого года незаконно пересек границу Кыргызстана и находился на территории страны используя поддельный паспорт гражданина РФ. После задержания Мовлаева водворили в СИЗО ГКНБ.

После задержания активиста представители оппозиционного движения 1ADAT на своем YouTube-канале 20 августа выпустили ролик, посвященной Мовлаеву. По их словам, активист выступал с критикой в отношении чеченских властей.

Они говорят, что из-за этого чеченские силовики в 2022 году похитили Мовлаева, незаконно удерживали в тюрьме и пытали.

По словам представителей 1ADAT, Мовлаеву удалось сбежать из тюрьмы в Кыргызстан, где был в бегах. Они говорят, что активист из аэропорта «Манас» должен был вылететь в Турцию, но его задержал ГКНБ Кыргызстана по требованию российских коллег.



В 1ADAT опасаются, что если Мовлаева экстрадируют в Чечню, то власти республики расправятся с ним.