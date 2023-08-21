Российский финансист Михаил Жуховицкий недоволен кыргызскими журналистами из-за того, что власти Кыргызстана засекретили часть Указов президента «О приеме в гражданство Кыргызской Республики». Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По словам российского финансиста, 13 его друзей получили кыргызское гражданство, но публично эту информацию проверить нельзя — указы со списками получающих гражданство стали только для служебного пользования. По мнению Жуховицкого, это произошло «из-за маразма местных журналистов, чьи издания спонсируются из США и ЕС».

«Последний доступный для публики приказ о гражданстве был 31 декабря 2022 года. Да и его потом тоже скрыли. По общей ситуации с гражданством Кыргызстана: те, кто подались ранее — молодцы. Скоро будут изменения, из-за которых, вероятность получения паспорта, фактически, снизится до нуля», — добавил он.

Сам Жуховицкий также имеет кыргызское гражданство, а также еще пять паспортов других стран. В комментарии под своим постом он написал, что получил паспорт Кыргызстана «чисто по приколу».

О том, что россияне активно стали получать кыргызские паспорта после начала вторжения России в Украину ранее писало издание The Insider. Тогда журналисты также сообщили, что это привело к тому, что кыргызстанцам стали реже выдавать шенгенские визы.

По мнению директора представительства Transparency International в России Ильи Шуманова, «российская элита использует Кыргызстан как правовой путь для выхода в мир». Для тех, кто оказался под санкциями, второй паспорт фактически снимает ограничения на путешествия по всему миру, на ведение бизнеса и упрощает жизнь любому человеку, говорит он.