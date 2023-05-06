Гражданам Кыргызстана стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз. Об этом пишет издание The Insider.

Издание со ссылкой на МИД Кыргызстана сообщает, что за последние 10 месяцев отказы получили более 15% обратившихся, включая журналистов и гражданских активистов.



Одной из причин отказов в шенгене, по данным издания, является «раздача кыргызских паспортов россиянам с сомнительной репутацией».



По данным издания «Хроники», с 2021 года по май 2023 года гражданство Кыргызстана по упрощённой процедуре получили 352 уроженца РСФСР или России. Одни из тех, кто получил кыргызское гражданство — полные тёзки жены и сына депутата Госдумы от «Единой России» Юрия Петрова — Ирина и Василий. Юрий Петров ранее руководил Росимуществом и входил в совет директоров госкомпании «Роснефть». Петров, по данным The Insider, находится в санкционных списках Евросоюза, США и других стран, а в Украине заочно осужден по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.



По мнению директора представительства Transparency International в России Ильи Шуманова, «российская элита использует Кыргызстан как правовой путь для выхода в мир». Для тех, кто оказался под санкциями второй паспорт фактически снимает ограничения на путешествия по всему миру, на ведение бизнеса и упрощает жизнь любому человеку, говорит он.

Однако замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявляет, что кыргызское гражданство выдается в соответствии с законом.



«Поскольку при получении гражданства Кыргызстана никакие законы нашей страны не нарушаются, то и санкции нас коснуться не могут. И мы не проверяем, находятся ли претенденты в санкционных списках. Кыргызстан в войне России и Украины придерживается нейтралитета. Мы к санкциям не присоединялись. И нас эти вопросы не касаются. Мы можем выдать только того или иного гражданина тому государству, с которым есть договор об экстрадиции», — сказал он The Insider.

Россияне получают кыргызское гражданство в упрощенном порядке благодаря соглашению, подписанному между Россией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном.



Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и по сей день ведет военные действия на ее территории.

Вторжение России осудили западные страны и применили в отношении РФ беспрецедентное количество санкций, в том числе против российских чиновников и лиц, связанных с войной.

По информации ООН на 2 мая 2023 года, с начала вторжения России в Украине погибли как минимум 8 709 мирных жителя и еще более 14 тысяч пострадали. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.

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