Журналисты-расследователи «МедиаХаба» рассказали в 2022 году спрос на гражданство Кыргызстана среди россиян заметно вырос. Подтверждение этому анализ указов, которые провел «МедиаХаб».

По данным «МедиаХаба», некоторые из 238 россиян, получивших кыргызский паспорт в 2022 году уже открыли различные компании в Кыргызстане. Работа организаций в основном связаны с IT-сферой, перевозкой товаров и торговлей.

Журналисты «МедиаХаба» изучили данные указов о приеме в гражданство Кыргызстана с 2018 по 2022 года, опубликованные на сайте президента. Всего* за последние пять лет кыргызский паспорт получили 22 947 человек. Расследователи отметили, что больше одной трети всех выданных гражданств за эти периоды приходится на 2022 год.

*В наш анализ не вошли некоторые дети, которые подавали на гражданство вместе с родителями.

«Кыргызское гражданство популярно среди россиян из-за наличия 4-х стороннего договора между Кыргызстаном, Беларусью, Россией и Казахстаном. Согласно документу, подписанному 1999 году, люди, состоявшие в гражданстве СССР могут без препятствий за несколько месяцев получить гражданства этих стран», — рассказали журналисты.

В «МедиаХабе» со ссылкой на экспертов предполагают, что это может быть связано с объявлением мобилизации в России или обходом санкций, которые ввели западные страны против РФ из-за вторжения ее армии в Украину.

«Четырехсторонний договор до 2022 года не был таким популярным. А в прошлом году по этой категории более 500 уроженцев России получили кыргызский паспорт», — заметили расследователи.

По информации журналистов, по упрощенной системе в 2022 году гражданство получили 1 192 человека. Из них 489 люди русской национальности.

«Раньше кыргызский паспорт не был так популярен среди русских. Если раньше гражданство получали этнические кыргызы — это мужчины и женщины, дети — родившиеся в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. Сейчас же такая тенденция продолжается. Но в то же время в 2022 году по упрощенной форме приема на гражданство кыргызский паспорт стал востребован среди русских и этнических кыргызов имеющих гражданство России», — утверждают журналисты.

В своем анализе журналисты заметили, что если сравнить выданные гражданства по обычной и упрощенной формам, то в 2022 году количество получивших кыргызский паспорт людей русской национальности составляет 730 человек.

Кроме этого, как утверждают журналисты, в 2022 году на фоне вторжения России в Украину, количество этнических русских, получивших кыргызский паспорт увеличилось. Еще одна особенность, которую заметили в «МедиаХабе» — это то, что россиян мужчин, получивших кыргызское гражданство, стало больше. Пик их возраста от 30-50 лет.

«Это как раз те возраста, которые подлежат к мобилизации. И такого пика за эти 5 лет ни у одной страны нет. Для сравнения если посмотреть пол и возраст уроженцев Таджикистана которые получили гражданство Кыргызстана, то там пик есть среди молодежи от 10 до 30 лет», — говорят журналисты.

Экономист Эльдар Абакиров в интервью «МедиаХабу» сказал, что в основном россияне приехали в Кыргызстан из-за мобилизации. Он также поделил приезжих на несколько групп.

«В первую группу входят те, которые хотят переждать войну и бегут от мобилизации. Им не важно это Кыргызстан, Грузия или Армения. Это в основном айтишники, юристы — они работают онлайн. Вторая группа это те, кто родился в Кыргызстане или же родители живут здесь. Они могут получить гражданство и вернуться в Россию или же останутся здесь пока война не закончится. Третья группа это — те люди, которые хотят путешествовать. Это в основном люди состоятельные или бизнесмены. Они хотят обойти санкции открыть для себя мир. Четвертая группа людей они уже нашли работу в сфере услуг и тоже выжидают окончания войны. Пятая группа — люди которые впали в депрессию и до сих пор не могут прийти в себя», — говорит Абакиров.

Когда в сентябре прошлого года в России началась частичная мобилизация, в Казахстан и Кыргызстан массово начали приезжать россияне. По данным ФСБ в 2022 году в Кыргызстан въехало 446 574 граждан России. В основном цель приезда россияне указывали частные причины.

По данным Министерства цифрового развития Кыргызстана, в 2022 году в стране было зарегистрировано по месту жительства 273 тысяч граждан России. А на получение кыргызского гражданство подали 1 209 граждан РФ русской национальности, из них 621 человек получили паспорт Кыргызстана.