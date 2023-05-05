В Бишкеке открылся новый офис Кыргызского футбольного союза

В Бишкеке президент Садыр Жапаров и президент FIFA Джанни Инфантино 5 мая открыли новый офис Кыргызского футбольного союза (КФС). Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

В пресс-службе сообщили, что четырехэтажное здание построено по проекту программы FIFA Forward и оснащено современным оборудованием.

В своем выступлении по случаю открытия нового офиса Глава государства отметил вклад ФИФА в развитие кыргызского футбола и выразил благодарность оказываемой поддержке в улучшении спортивной инфраструктуры.

«Садыр Жапаров выделил, что из всех видов спорта ему, как и многим кыргызстанцам, очень близок футбол. Он с большим воодушевлением относится к инициативам по развитию отечественного футбола и заинтересован в активном участии страны в проектах FIFA», — сообщили в администрации президента.