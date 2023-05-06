Президент Садыр Жапаров и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 5 мая сыграли товарищеский матч в Бишкеке.



В команде FIFA играли сотрудники структурных и региональных подразделений организации, а также чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф. За команду президента играли сотрудники его администрации и члены Кабмина. В результате победу одержала команда Садыра Жапарова.





По окончании матча Инфантино подарил Жапарову именную футбольную форму ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Бишкек 5 мая по приглашению главы Кыргызского футбольного союза (КФС) Медербека Сыдыкова. Это его первый визит в Кыргызстан.

В ходе своего визита Инфантино провел встречу с президентом Садыром Жапаровым, сообщив, что ФИФА хочет инвестировать в кыргызский футбол и развивать его, оказывая техническую поддержку Детско-юношеской академии на Иссык-Куле и другим объектам. Также президент ФИФА поучаствовал в открытии нового офис КФС в Бишкеке.