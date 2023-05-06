Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил, что распространение COVID-19 более не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения. Об этом он сказал на пресс-конференции 5 мая.



«Однако это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья населения. На прошлой неделе коронавирус уносил одну жизнь каждые три минуты — и это только те случаи, о которых мы знаем. […] Пока мы здесь сегодня разговариваем, тысячи людей во всем мире борются за свою жизнь в отделениях интенсивной терапии. И еще миллионы продолжают жить с изнурительными последствиями состояния после COVID-19», — отметил глава ВОЗ.



Он добавил, что коронавирус продолжает меняться и сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут вызвать новые всплески заболеваемости и смертности.



«Худшее, что сейчас может сделать любая страна — это использовать сегодняшнюю новость как повод ослабить бдительность, демонтировать системы, которые она построила, или послать сообщение своему народу, что о COVID-19 больше не стоит беспокоиться. Сегодняшнее сообщение означает, что странам пора перейти от режима чрезвычайной ситуации к борьбе с COVID-19 наряду с другими инфекционными заболеваниями», — подчеркнул Гебреисус.



ВОЗ объявила пандемию COVID-19 11 марта 2020 года. По данным организации, с начала пандемии от коронавируса погибли не менее 20 млн человек, а число выявленных случаев заражения достигло 765,2 млн.



По данным Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали более 406 тысяч случаев заражения коронавирусом. За этот период от коронавируса в скончались около 3 тысяч человек.



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