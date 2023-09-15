Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что запретил партнерские роды в государственных роддомах, отвечая на вопрос депутатки Надиры Нарматовой.

По мнению той, мужчин нельзя пускать во время родов в родильный зал – и у мусульман, и у христиан это запрещено. Она утверждает, что партнерские роды популяризировали «всякие блогеры», но из-за такой процедуры у женщин случаются «различные осложнения».

Позже информагентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что партнерские роды в Кыргызстане были приостановлены еще во время пандемии коронавируса.

«У нас то коронавирус, то грипп, то корь. Точных сроков, до какого периода процесс приостановлен, нет. При этом в частных роддомах партнерские роды иногда практикуются», — сказала в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует партнерские роды для всех женщин. Согласно их исследованиям, присутствие мужа во время родов благоприятно влияет на здоровье мамы и новорожденного.