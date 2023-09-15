Верховный суд Кыргызстана оправдал шестерых милиционеров УВД Ошской области, которых ранее осудили за пытки подозреваемого 26-летнего мужчины. В результате тот умер. Об этом сообщает издание «Турмуш».

По версии следствия, в октябре 2020 года милиционеры пытали жителя села Муркут Ноокатского района Мухаммеда Каныбек уулу, задержанного по подозрению в разбойном нападении. Вскоре он потерял сознание и скончался через несколько часов в больнице Оша.

Государственная экспертиза постановила, что мужчина умер от сердечного приступа. Но родственники Каныбек уулу говорили о пытках, ссылаясь на множественные гематомы и ссадины на трупе. Проведенная позже независимая экспертиза указала, что подозреваемый умер от сильного удара в область груди.

В ноябре 2020 года МВД освободил от занимаемых должностей пятерых из шести подозреваемых по делу о пытках. В этот же день ГКНБ задержал всех подозреваемых.

В декабре 2021 года Ошский городской суд дал пятерым милиционерам по девять лет колонии, признав виновными пытках, незаконном лишении свободы и превышении власти. Однако суд применил ко всем пятерым пробационный надзор сроком на четыре года и освободил их из-под стражи в зале суда. Шестой подозреваемый получил всего год пробационного надзора по статье об укрывательстве преступления.

В марте 2023 года Ошский областной суд оправдал четверых милиционеров по всем статьям, кроме превышения власти, и сократил их сроки до четырех лет лишения свободы. Оставшимся двум полностью отменили приговоры: первого из-за истечения срока давности, а второго оправдали по всем статьям.

В Верховном суде полностью оправдали всех правоохранителей, постановили прекратить производство по этому делу, также оставив за оправданными право на реабилитацию.