Министерство иностранных дел 17 сентября сообщило, что в Турции рухнул вертолет в тремя кыргызстанцами на борту.

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По информации ведомства, вертолет, который тушил лесной пожар, 16 сентября в 23:53 по местному времени врезался в плотину Тахталы в районе Мендерес недалеко от города Измир.

«В вертолёте находилось четыре человека, из них трое граждан Кыргызстана. В настоящее время один член экипажа, гражданин Кыргызстана, находится в больнице, по остальным гражданам проводятся соответствующие поисковые работы», — сообщили в МИД.

На место крушения также выехали сотрудники Генконсульства для оказания помощи. В ведомстве добавили, что вопрос находится на контроле посольства.