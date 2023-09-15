В городе Баткен в парке «Победы» состоялось открытие памятника погибшим в результате конфликтов на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года и сентябре 2022 года. Об этом 15 сентября сообщили в областной администрации.

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В мероприятии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, глава области Абдикарим Алимбаев, председатель Пограничной службы Уларбек Шаршеев и близкие погибших.

«На мемориале памятника изображена жертва пограничного инцидента, держащая в руках семь голубей — как символ маленькой Мадины, символ мира, единства семи областей», — говорится в сообщении.

В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

Последний масштабный приграничный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. Обе стороны тогда обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.