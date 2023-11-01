Минздрав Кыргызстана присоединился к специальной инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) против избыточного потребления соли. Об этом на пресс-конференции 1 ноября сообщила замминистра здравоохранения Бүбүжан Арыкбаева.



По ее словам, Кыргызстан уже приступает к реализации некоторых государственных мер. Так, ведомство планирует проводить на регулярной основе мероприятия, направленные на осведомленность населения о вреде избыточного потребления соли.

«Во-вторых, мы начинаем работу по снижению количества соли в готовых продуктах, особенно в хлебобулочных изделиях. Мы также планируем разработать и внедрить цветовую маркировку для продуктов, содержащих высокое содержание соли, чтобы потребитель мог видеть и выбирать. Мы также планируем ограничить потребление соли в местах общественного питания, то есть будет введен запрет на наличие солонок на столах. Солонки могут быть поданы по желанию», — сказала она.



Также замминистра здравоохранения сообщила, что Минздрав совместно с Минэкономики разрабатывает меры по налогообложению нездоровых продуктов питания. По ее словам, такая практика применяется в странах Евросоюза и «хорошо себя зарекомендовала».

ВОЗ рекомендует потреблять не более 5 граммов в день или одну чайную ложку без горки. Отмечается, что подобное ограничение позволит контролировать уровень кровяного давления и защитить сердце.

При этом, согласно результатам исследования ВОЗ, кыргызстанцы в среднем потребляют более 17 граммов в день, что почти в 3,5 раза превышает рекомендованную норму.



В Кыргызстане с 30 октября по 6 ноября пройдет информационная кампания под лозунгом «Избавляемся от привычки солить». Она направлена на повышение осведомленности о рисках избыточного потребления соли и на поощрение более здорового образа жизни.