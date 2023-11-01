Представители нескольких молодежных организаций призвали Жогорку Кенеш отозвать так называемый законопроект об «иноагентах». С таким заявлением они выступили 1 ноября на пресс-конференции в AKIpress.

Координатор проекта «Школа молодого политика» Данияра Суйундук уулу, выступая на пресс-конференции, сказал, что принятие проекта закона об «иноагентах» повлияет в целом на молодежь страны, так как с ними работают молодежные НКО.

По его словам, такие организации продолжают работу правительства, развивают молодежь и агитируют их активно принимать участие в работе госорганов и страны. Суйундук уулу сообщил, что они не хотят, чтобы законопроект ограничивал их права.

«Этот закон приведет к тотальному контролю и может привести к тоталитарному режиму. Это ущемляет наши права», — отметил он.

В свою очередь директорка ОФ «Институт развития молодежи» Мадина Саркулова отметила, что принятие этого документа ограничит возможность молодежи образования и некоммерческие молодежные организации не смогут работать.

С просьбой отозвать законопроект об «иноагентах» также выступили представители IDEA Центральная Азия, ОО «Студенты Кыргызстана за Зеленую экономику», ОФ «Инициативы в области устойчивого развития» и ОФ «Youth of Osh».

Законопроект об «иноагентах»

Законопроект об «иноагентах» инициировала группа из более 30 депутатов. Согласно документу, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

В документе также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — считает, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность НКО. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

Однако с этим не согласны представители НКО, гражданские активисты, а также международные организации.



В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили ряд международных организаций, такие как Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.

На фоне критики документа часть депутатов вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

Жогорку Кенеш 25 октября уже принял законопроект в первом чтении.