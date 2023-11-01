Новость обновлена в 16:20. Добавлен комментарий начальника Управления дошкольного образования Нурзиды Касымовой.

В соцсетях 1 ноября распространилось информация о том, что за питание детей в дошкольных образовательных организациях отныне будут платить родители. Источником послужил документ, подписанный замминистром финансов Жибек Дуйшеевой.



В письме, адресованном в администрацию президента, говорилось, что, согласно принятому в августе 2023 года новому закону «Об образовании», организация питания в детсадах осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).



«В связи с чем, просим поручить министерствам и ведомствам приостановить финансирование расходов, по статье питания для детей в дошкольных образовательных организациях», — говорится в документе.

Минфин подтвердил подлинность документа и напомнил, что статье 28 закона «Об образовании» в пункте 6 говорится: «Организация питания в дошкольных образовательных организациях осуществляется за счет средств родителей (законных представителей)».



По словам начальника Управления дошкольного образования Нурзиды Касымовой, новая норма еще не вступила в силу, поэтому государство пока оплачивает половину стоимости питания детей в детских садах. Минобразование ждет соответствующее постановление Кабинета министров.



«Да, в августе принят новый закон, согласно которому питание полностью оплачивают родители. Но в другой статье того же закона указано, что в течение года должны быть разработаны и приняты подзаконные акты, соответствующие нормам закона. Пока эти акты не разработаны. Поэтому пока все остается по-прежнему, родители оплачивают половину стоимости питания, другая половина оплачивается из бюджета местных органов власти», — сказала Касымова в интервью «Азаттыку».

По ее словам, пока точно неизвестно, когда заработает новая норма, но новые правила должны вступить в силу до 11 августа 2024 года, как того требует закон.

Ранее в дошкольных организациях республики действовал принцип сооплаты: 50% оплачивают местные органы власти, а остальное — родители.

По словам начальника Управления дошкольного образования, согласно постановлению правительства от 2008 года, из бюджета на один день питания воспитанника детского сада выделялось 18 сомов, еще 18 сомов доплачивали родители.

Сейчас, по словам Касымовой, этих средств на питание детей не хватает, поэтому родители совместно руководством детских садов на основании решения местных органов власти увеличили выделяемые средства. Отмечается, что суммы варьируются от 60 до 120 сомов в зависимости от региона или города, например, в Бишкеке ежедневно на питание ребенка в детском саду выделяется 120 сомов.

В действующем законе «Об образовании» указано, что источниками финансирования питания в образовательных организациях помимо родителей являются:



средства республиканского бюджета;

средства местного бюджета;

добровольно внесенные средства физических и юридических лиц;

другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

В конце 2022 года сообщалось, что в Кыргызстане дошкольным образованием охвачены лишь 24% детей. По стране действуют 1 712 детских садов, которые посещают около 200 тысяч детей. При этом, по данным Министерства образования и науки, дополнительно нужны более 2,5 тысячи детских садов.



Власти намерены увеличить к 2026 году охват дошкольным образованием в два раза. Такая цель заложена в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной указом президента.