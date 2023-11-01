Советник президента Чолпонбек Абыкеев заявил, что изменение государственного флага не повлечет за собой больших расходов из бюджета. Об этом он сказал в эфире «Биринчи Радио» 1 ноября.

По его словам, заявления о больших расходах — это всего лишь догадки отдельных лиц.



«[В случае изменения флага] будет принят соответствующий закон. […] Никто не будет говорить, чтобы все паспорта и номера авто поменяли сразу же. Обновленный флаг, в случае принятия, будет изображаться в новых документах. Так через 5-10 лет все обновится. Не надо мелочиться и заявлять, что будут миллиардные расходы. Такого не будет, разве что придется поменять флаги на наших посольствах», — заявил он.

Абыкеев призвал «не делать трагедию» из-за изменения флага, так как многие страны мира не раз вносили изменения в свои флаги.



«Я понимаю тех, кто против внесения всяких изменений. Но это лишь мелкие изменения и от того, что мы выпрямим лучи солнца ничего плохого не случится. Изменится лишь деталь, поэтому не нужно делать из мухи слона», — отметил советник президента.



Высказался Абыкеев и насчет причин изменения флага. По его словам, «многие страны дальнего зарубежья не знают, что на флаге түндүк (элемент юрты)».

«Они думают, что это подсолнух. В связи с этим нашим дипломатам, руководству, которое выезжает с визитами, часто задают вопросы о том, много ли в нашей стране выращивают подсолнухов или у нас они имеют какую-то ценность», — говорит он.

Предложение изменить флаг

С инициативой изменить государственный флаг Кыргызстана выступили депутаты Нурланбек Шакиев и Улан Примов, которые вынесли соответствующий законопроект на общественное обсуждение. Они предложили изменить форму лучей на флаге.

Депутаты считают, что сейчас якобы «возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с түндүком». Они говорят, что есть разные интерпретации: изображение похоже на цветок подсолнуха, либо оборку юрты.

Поддержали идею изменить флаг президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По мнению главы государства, «с момента обретения независимости Кыргызстан сильно зависим от внешнего мира» и поэтому «пришло время пересмотреть облик флага».

Он считает, что с изменением флага «впредь будет так, будто солнце светит и улыбается», а КР «отныне будет развитой и самостоятельной страной, подобно лучам солнца на флаге».

Выступили против изменений некоторые депутаты парламента, а также один из авторов государственного символа — Бекбосун Жайчыбеков. По его словам, предложение депутатов изменить волнистые лучи, изображенные на флаге, на прямые линии — «это худший вариант, самый худший из возможных».