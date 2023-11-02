Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев сообщил, что Кыргызстан выступает за то, чтобы российская компания «Газпром» занялась в республике добычей газа, а также нефти и её переработкой. Об этом Ибраев сказал на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

«У нас есть хорошие проекты с “Газпромом”, например, проект “Кыргызнефтегаз”. Мы хотим, чтобы “Газпром” добывал у нас нефть и газ, и обеспечивал наше население этим же газом и перерабатывал нефть», — сказал Ибраев.

Ибраев добавил, что в 2023 году показатель обеспечения населения газом составил 38%, а в 2014 году он был на уровне 22%. По словам министра, «Газпром» вкладывает в газовую отрасль Кыргызстана «колоссальные суммы инвестиций».

«Газпром» в Кыргызстане работает с 2014 года. Тогда российская компания за символический $1 купил компанию «Кыргызгаз», которая отвечала за поставки газа в Кыргызстан и вместо «Кыргызгаза» был создан «Газпром Кыргызстан».

Компания обязалась бесперебойно снабжать население голубым топливом, снизить тарифы и вложить инвестиции в модернизацию газовой инфраструктуры страны. Кроме того, российская сторона обязалась выплатить все долги «Кыргызгаза» и за 5 лет вложить 20 млрд рублей в развитие газовой отрасли.

В феврале 2023 года «Газпром Кыргызстан» назвал тариф на газ в стране убыточным — он должен составлять, как минимум 19,9 сомов за кубометр, чтобы покрывать себестоимость. Месяцем ранее замглавы «Газпром Кыргызстан» по экономике и финансам Арзымат сообщил, что власти Кыргызстана должны компании 700 млн сомов.