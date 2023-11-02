Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились создать транспортный коридор через Каспийское море. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РУз по итогам прошедшего 1 ноября в Ташкенте транспортного форума стран-членов ШОС.

По их данным, министр транспорта КР Тилек Текебаев, его коллега из Узбекистана Ихлом Махкамов и замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев подписали Меморандум о взаимопонимании о формировании и развитии международного мультимодального транспортного коридора «Россия — Каспийское море — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан».

В создании этого транспортного коридора заинтересован Кыргызстан в качестве альтернативы сообщению через Казахстан. «Азаттык» писал, что искусственные препоны на границе, когда грузы из Кыргызстана подолгу стоят в очереди, а также многочисленные бюрократические требования казахской стороны заставили власти КР начать поиски дополнительного транспортного коридора.

Новый маршрут под названием «Южный коридор» позволит Кыргызстану через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море выйти в Европу и Россию. В этом случае важную роль будет играть морской порт «Туркменбаши» в Туркменистане. Оттуда можно будет попасть в Баку, далее в Грузию, Турцию, а потом в Европу или же в российские города Махачкалу и Астрахань.