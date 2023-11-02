В Баткенском районе 36-летняя жительница заявила, что ее бывший супруг, изнасиловал ее семилетнего сына, которому является отчимом. По ее словам, несмотря на заключение судебно-медицинской экспертизы, милиция не приняла мер, а подозреваемый скрылся за границей. Об этом 31 октября рассказали журналисты «Азаттык».

Женщина рассказала, что написала на бывшего мужа заявление в УВД Баткенского района, однако в милиции «отказались принять заявление и попытались запугать женщину».

В МВД 1 ноября сообщили «Клоопу», что после обращения женщины в районную милицию, было возбуждено уголовное дело и начато расследование.

Что произошло?

36-летняя жительница Баткенского района рассказала, что в январе этого года ее 56-летний бывший муж изнасиловал семилетнего пасынка.

«Этой зимой, после нового года, мой ребенок мне сказал: “Мама, у меня болит спина”. Я посмотрела, а спина у него красная. С мыслью, что у него может быть запор, я смыла и нанесла вазелин. Я тогда не обратила особого внимания. Я забыла, что когда мы готовились к тою в доме моего дяди летом, мой сын сказал, что до него “домогался папа”. […] Мама пришла и забрала мои вещи. Я сказала мужу, что пойду в милицию и напишу заявление», — сообщила женщина.

3 июля она написала заявление на мужчину в УВД Баткенского района. Но, по ее словам, сотрудники отказались принять заявление и пригрозили женщине, что если это клевета, то в отношении нее «будут приняты меры и вас могут посадить».

Пострадавшая после этого приехала с сыном в Бишкек и поселилась в кризисном центре. Позже, после повторного обращения с заявлением в Следственное управление МВД, было возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшего шестнадцати лет», а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

«[Экспертиза] пришла к выводу, что у ребенка есть трещина в прямой кишке, она может быть из-за тупого предмета. Но следователь до сих пор не задержал подозреваемого — моего бывшего мужа. Он сказал, что бывший муж покинул страну 4 августа. Но тогда мне знакомые говорили, что он никуда не уехал и ждет визу в Оше», — сообщила женщина.

Женщина также обратилась в Генпрокуратуру, заявив, что в отношении ее бывшего мужа не принимаются меры, но это было безуспешно. Она считает, что подозреваемый не уехал бы за границу, если бы милиция вовремя приняла меры.

Вместе с тем женщина считает, что причиной того, что милиция не приняла мер по отношению к бывшему мужу, могло быть то, что родственники мужчины работали на влиятельных должностях.

Что говорят в милиции?

В МВД 1 ноября сообщили «Клоопу», что отрицают заявление женщины и добавили, что уголовное дело было возбуждено сразу после того, как женщина обратилась с заявлением в УВД Баткенского района.

По их данным, после заявления пострадавшей милиция начала доследственную проверку, а в отношении мальчика назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

В МВД также подтвердили, что женщина обратилась с заявлением в Следственное управление МВД. На основании заявления женщины в Следственную службу и УВД, дело рассматривается совместно.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Также по результатам экспертизы Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о заочном аресте подозреваемого.

В милиции сообщили, что подозреваемый объявлен розыск.