Депутат Мирлан Самыйкожо заявил, что в закон «Об образовании» обязательно будут внесены изменения для того, чтобы в детских садах горячее питание оплачивалось за счет государства. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша 2 ноября.

«Ранее, как вы знаете, от правительства приходил закон “Об образовании”. Тогда оказывается в рамках ваучерной системы остался пункт о том, что за питание детей в детсадах отныне будут платить родители. Мы в комитете ЖК по социальной политике работаем над тем, чтобы убрать этот пункт. Изменения в закон обязательно будут внесены таким образом, чтобы в детских садах за питание оплачивало государство, а не родители», — сказал он.





Ранее стало известно, что в детских садах республики оплата питания детей полностью ляжет на плечи родителей, поскольку в новом законе «Об образовании» отменена норма о том, что половину стоимости питания оплачивают местные органы власти. Это закон был принят в августе.



Однако по словам начальника Управления дошкольного образования Нурзиды Касымовой, норма еще не вступила в силу, поэтому государство пока оплачивает половину стоимости питания детей в детских садах. Минобразование ждет соответствующее постановление Кабинета министров.

Касымова сообщила, что «пока все остается по-прежнему, родители оплачивают половину стоимости питания, другая половина оплачивается из бюджета местных органов власти».

Согласно постановлению правительства от 2008 года, из бюджета на один день питания воспитанника детского сада выделялось 18 сомов, еще 18 сомов доплачивали родители.

Однако, по словам Касымовой, этих средств на питание детей не хватает, поэтому родители совместно руководством детских садов на основании решения местных органов власти увеличили выделяемые средства. Суммы варьируются от 60 до 120 сомов в зависимости от региона или города, например, в Бишкеке ежедневно на питание ребенка в детском саду выделяется 120 сомов.