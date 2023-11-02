В городе Кемин 2 ноября прошла официальная церемония открытия нового здания Кеминского районного отделения Управления ГКНБ по Чуйской области.



Как сообщили в пресс-службе Госкомитета, в церемонии открытия приняли участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, полпред президента в области Канат Джумагазиев и аким Кеминского района Алайбек Жумаев.

Отмечается, что новое здание «соответствует всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой техникой для организации эффективной работы сотрудников органов национальной безопасности».

Выступая на церемонии, Ташиев заявил о необходимости высокопрофессионального решения задач, поставленных перед сотрудниками ГКНБ, укреплении законности и правопорядка в Кыргызстане, искоренения коррупции и пресечения деятельности ОПГ.

С сентября 2021 года в разных областях страны открыли ряд объектов предназначенных для сотрудников ГКНБ и Погранслужбы, но не всегда известно на чьи средства они строятся.