На заседани Жогорку Кенеша 2 ноября депутатка Динара Ашимова предложила не сжигать коноплю, а использовать в качестве лекарства. По ее словам, к ней обратились авторы соответствующего проекта.

Депутатка попросила главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева принять этих людей, так как предлагаемые ими решения в компетенции его ведомства.

«В Польше и Украине, если рядом с коноплей выращивать другой сорт этого растения, то на следующий год у него исчезает психотропное свойство. После из него изготавливают лекарства и масла. В Европе на него большой спрос. У нас же в Кыргызстане мы коноплю сжигаем. Если для республики это будет полезным, то прошу вас рассмотреть», — сказала она.



Сейчас согласно статье 25 закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» посев и выращивание конопли и других наркотикосодержащих растений на территории Кыргызстаны запрещены.