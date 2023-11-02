Депутатка Миргуль Темирбаева предложила ввести уголовную ответственность до 15 лет за изувечивание человека. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение 1 ноября.



Она предлагает дополнить статью 130 Уголовного кодекса («Причинение тяжкого вреда здоровью») новой частью.



«Деяния, предусмотренные частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, сопряженные с нанесением увечий, а также целенаправленными телесными повреждениями, выражающимися в отрезании, отсечении, уродовании, изувечивании частей тела, которые наносят ущерб внешнему виду или функциям человека, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет», — говорится в законопроекте.

Темирбаева обосновывает свою инициативу инцидентом в селе Селекционное Чуйской области, где мужчина изувечил лицо своей бывшей супруги, отрезав женщине нос и уши.

«Произошедший акт насилия поверг в шок всех граждан нашей республики. Несомненно, что подобные преступления должны караться самым суровым образом. Изувечивание человека олицетворяет наиболее жестокие проявления насилия и грубости, и его последствия могут быть разрушительными для жертвы как физически, так и психически», — отмечает инициаторка.



О случае с истязанием 36-летней Асель Ногойбаевой в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину, который является бывшим супругом пострадавшей.



Это случай вновь актуализировал проблему семейного насилия в Кыргызстане, а также вызвал критику работы судей и правоохранительных органов.

27 сентября Чуйский областной суд приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы по делу об изнасиловании. Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» еще не передано в суд.



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