Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия) дала свое заключение к законопроекту о СМИ, который разработала администрация президента в сентябре 2022 года.

В своем заключении комиссия пришла к выводу, что если нынешний вариант проекта закона примут, то «это может привести к нарушению права на свободу выражения мнения и иметь серьезные последствия для СМИ как института общественного контроля в стране».

«Венецианская комиссия рекомендует провести комплексный пересмотр законопроекта с учетом рекомендаций, представленных в настоящем заключении», — говорится в документе.

Какие рекомендации дала комиссия?

В своем заключении Венецианская комиссия отметила, что статью 1 законопроекта нужно пересмотреть, заменив общие ссылки на неопределенные законы конкретными ссылками на соответствующие законы.

«Необходимо внести изменения в статью 5 законопроекта, сняв все чрезмерные ограничения на использование СМИ, а также в статью 6 (1) законопроекта, разрешив СМИ раскрывать предоставленную им информацию на условиях конфиденциальности», — говорится в заключении.

Отметила комиссия и часть о правах СМИ. В этой части комиссия рекомендует пересмотреть ограничения на владение и учреждение СМИ на основании гражданства и судимости, а также сократить чрезмерное количество правил, касающихся внутренней деятельности СМИ.

«Что касается регистрации СМИ и прекращения деятельности СМИ, то Венецианская комиссия рекомендует устранить в соответствующих положениях неясные, чрезмерные требования к регистрации СМИ, снизить риск неоправданного усмотрения госорганов в процессе регистрации СМИ, а также закрепить четкое положение о средствах правовой защиты. Венецианская комиссия также рекомендует закрепить в статье 29, что только серьезные нарушения важнейших требований закона могут служить основанием для прекращения деятельности СМИ, а также исключить возможность приостановления деятельности СМИ на время судебного разбирательства», — говорится в заключении комиссии.

Комиссия также коснулась и части аккредитации журналистов, о которой говорится в законопроекте. Венецианская комиссия рекомендует исключить возможность для неопределенных госорганов и органов местного самоуправления устанавливать особые правила аккредитации, а также установить сроки аккредитации. Кроме этого комиссия рекомендует более точно описать ситуации, в которых журналист может быть лишен аккредитации.

«Что касается ограничений и запретов на журналистскую деятельность, то Венецианская комиссия рекомендует устранить некоторые расплывчатые ограничения, такие как предоставление определенных прав аккредитованному журналисту, «если не принято иное решение» или отказ в таких правах за «распространение слухов» или «дискредитацию лиц в связи с их должностью или политическими взглядами»», — рекомендовала комиссия.

Также комиссия рекомендует гарантировать, что СМИ не потеряют контроль над редакционной политикой при предоставлении информации об официальной деятельности.

«Что касается требования о неразглашении сведений, переданных СМИ на условиях сохранения их в тайне, то Венецианская комиссия рекомендует исключить из статьи 42 законопроекта пункт 1, обязывающий журналистов скрывать информацию, предоставленную им на таком условии», — сообщается в заключении комиссии.

Комиссия также дала рекомендацию пересмотреть статью проекта закона в части права на опровержение и права на ответ. В комиссии считают, что эту статью нужно пересмотреть, чтобы освободить СМИ от «бремени доказывания» достоверности спорной информации.

Также комиссия рекомендует пересмотреть статьи 51-55, касающиеся ответственности за нарушение законодательства о СМИ, что должно предусматривать четкое разграничение различных форм ответственности и соответствующих действий, которые могут повлечь за собой такую ответственность.

О недоработанности законопроекта ранее высказывалась и омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева. По ее словам, в проекте закона есть нормы, которые противоречат друг-другу.



Законопроект о СМИ

В сентябре 2022 года администрация президента разработала новый законопроект о СМИ. В нем добавили норму, согласно которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ, а также предлагалось усложнить процедуру регистрации и перерегистрации СМИ.

Юристы раскритиковали проект, так как посчитали, что в администрации президента хотят «ликвидировать неугодные действующей власти веб-сайты» и вмешиваться в работу СМИ. Юристы утверждали — власти этим законом хотят установить «жесткие запреты в отношении плюрализма мнений».

На фоне сильной критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки проекта закона, но вторая версия документа оказалась еще жестче первой. В ней предлагалось приравнять блогеров к СМИ, но вскоре от этой идеи отказались.