Омбудсмен Джамиля Джаманбаева заявила, что законопроект о СМИ нуждается в доработке. Об этом она сказала в интервью журналистам на круглом столе по обсуждению этого законопроекта, который инициировала администрация президента.

По ее словам, в проекте закона есть нормы, которые противоречат друг-другу.



«Действующий закон о СМИ был введен в действие в 1992 году. Конечно, все мы понимаем, что законы подлежат усовершенствованию в плане того, что современность диктует другие требования. В действующем законе 26 статей. Новый законопроект предлагается в виде 56 статей. Институт Акыйкатчы с учетом анализа, который был нами проведен, а также с учетом мнений всех сторон считает, что этот законопроект подлежит доработке», — сказала омбудсмен.

На круглом столе выступил и спикер Нурланбек Шакиев. Он предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести ответственность за распространение недостоверной информации.

«В нашей стране безусловно должна быть свобода слова и не должны ограничиваться права человека. Однако, в то же время должна быть ответственность», — отметил Шакиев.



Омбудсмен также согласна со спикером о том, что какая-то ответственность за распространение недостоверной информации должна быть, но не уголовная.

В обсуждении на круглом также приняла участие глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, которая отметила, что уровень свободы слова в Кыргызстане падает.

«Мы неоднократно представляли свои поправки, и я очень надеюсь, что у депутатов будет время ознакомиться с ним. И много слов я хочу адресовать в адрес спикера и ЖК. Умные люди предпочитают не делать лишних движений, и если все работает, то не надо трогать. Проблема в том, что несколько лет закону, а как он работает? Да, свобода слова в стране была до недавнего времени. Но за последние 2-3 года у нас идут откаты. […] Вы должны отстаивать права граждан, и не надо причислять себе заслуги тех, кто был перед вами. Надо думать, что останется после вас», — обратилась она к Шакиеву и замглавы Кабмина Эдилю Байсалову.

Законопроект о СМИ

В сентябре 2022 года администрация президента разработала новый законопроект о СМИ. В нем добавили норму, согласно которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ, а также предлагалось усложнить процедуру регистрации и перерегистрации СМИ.

Юристы раскритиковали проект, так как посчитали, что в администрации президента хотят «ликвидировать неугодные действующей власти веб-сайты» и вмешиваться в работу СМИ. Юристы утверждали — власти этим законом хотят установить «жесткие запреты в отношении плюрализма мнений».

На фоне сильной критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки проекта закона, но вторая версия документа оказалась еще жестче первой. В ней предлагалось приравнять блогеров к СМИ, но вскоре от этой идеи отказались.