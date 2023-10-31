Верховный суд оставил в силе решение прошлых инстанций по делу Фархата Исмаилова, которого Центральная избирательная комиссия лишила депутатского мандата. Об этом «Клоопу» 31 октября сообщили в пресс-службе суда.

Своим решением от 30 октября суд поддержал законность решения ЦИК о лишении Исмаилова мандата. Ранее аналогичные решения приняли административный и городской суды.

О том, что Исмаилов и еще один депутат Фарходбек Алимжанов лишились своих мандатов, стало известно 6 июля. Причиной этому стали фальшивые дипломы парламентариев, о которых стало известно в результате работы комиссии Минобразования.

Позже они обратились в суд, чтобы оспорить решение ЦИК, но Бишкекский административный суд не удовлетворил их заявлений.

Проверку дипломов чиновников, госслужащих и депутатов ГКНБ начал в марте 2022 года по поручению президента Садыра Жапарова.

Тогда в спецслужбе сообщали, что наибольшее количество попавших под подозрение выданных дипломов оказалось в КНУ.