В Бишкеке открылась первая государственная аптека «Эл аман». До 10 ноября по республике планируют открыть еще 46 государственных аптек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, аптека открылась при Центре семейной медицины №3. Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев на открытии аптеки сообщил, что открытие госаптек – это путь решения проблем населения, связанного с доступным к лекарствам.

В Минздраве сообщили, что в аптеке «Эл аман» есть более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств, которые население сможет покупать дешевле на 10-15%, чем в частных аптеках. Ассортимент лекарств в аптеках планируется увеличить до двух тысяч.

В министерстве добавили, что до 10 ноября подобные аптеки планируют открыть во всех областях страны.