Вернувшиеся на должность министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен продолжить свои реформы, которые он начал в свой первый срок. Об этом он сказал в интервью информагентству 24.kg.



Чиновник в интервью журналистам признался, что не удивлен.



«Я знал, что в какой-то день меня опять назначат. Но подчеркну: мне этого никто не обещал. Начнем работу, потихоньку будем возвращаться. Реформы, начатые нашей командой, притормозились, нужно доделать», — сказал он.



7 сентября президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бейшеналиева и.о. министра здравоохранения. Жапаров также выдвинул его кандидатуру на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность главы Минздрава.



Это уже второй приход Бейшеналиева в кресло министра здравоохранения. В прошлый раз его временно отстранили от должности из-за возбужденных в его отношении уголовных дел, а затем сняли с поста министра.



2 июня 2022 года Бейшеналиева задержали в его же кабинете. Тогда в Генпрокуратуре заявили, что Бейшеналиев поручил закупить вакцину против COVID-19 на 1,5 млрд сомов, несмотря на наличие в стране препаратов, полученных в помощь от других государств. По данным надзорного органа, средства на закупку вакцины были выведены в офшорную зону.

Всего на Бейшеналиева было возбуждено 7 уголовных дел: одно по статье «Коррупция», два дела по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.



В ноябре 2022 года стало известно, что все уголовные дела в отношении Бейшеналиева были прекращены «за отсутствием состава преступления».

