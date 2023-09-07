Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение о назначении экс-депутатки Гүлшат Асылбаеву на должность главы Службы антимонопольного регулирования. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Кабмина.

Асылбаева ранее была депутаткой VI созыва Жогорку Кенеша и стала известной после того как инициировала скандальный законопроект «О защите от недостоверной (ложной) информации» (закон о фейках). Документ критиковали активисты, юристы и медиасообщество.

Законопроект даже приняли только со второго раза. Первый вариант тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков отправил на доработку с возражениями.

После того как президент вернул законопроект на доработку, о нём долгое время не упоминали, но в итоге 28 июля 2021 года депутаты парламента приняли в трех чтениях этот законопроект, а президент Садыр Жапаров его подписал.



Юристы отмечали, что закон о фейках грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и устанавливает госцензуру в интернете. После того как закон вступил в силу юристы подчеркивали, что его цель — это преследование именно независимых СМИ.



По закону о фейках блокировки подверглись сайты изданий Res Publica, информагентства 24.kg (времменая блокировка) и «Азаттык».