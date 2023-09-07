В ГКНБ сообщили о задержании экс-главы Агентства по продвижению и защите инвестиций Данияра Акматова. Его подозревают в вымогательстве.



По данным спецслужбы, Акматов путем шантажа и угроз распространения в СМИ, якобы имеющихся у него провокационных материалов стал требовать у помощника президента $300 тысяч.

Экс-чиновника задержали 6 сентября с поличным после получения части требуемой им суммы. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.



В ГКНБ заявили, что согласно анализу складывающейся ситуации, в стране наблюдается «активизация деструктивных сил, предпринимающих попытки дестабилизации обстановки в республике и дискредитации проводимой высшим руководством страны политики». Вымогательство денег у помощника президента в спецслужбе назвали «ярким примером» этих действий.



Ранее о существовании в республике «деструктивных сил» в ноябре 2022 года заявлял глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Об этом он сказал на заседании парламента, на котором обсуждалось соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы и вопрос по Кемпир-Абадскому водохранилищу.



В апреле прошлого года о неких силах, «будоражащих народ», вспоминал президент Садыр Жапаров. Он тогда обратился к ним с просьбой дать ему «спокойно работать». Такое заявления он сделал на фоне критики планов по постройке нового здания для администрации президента.