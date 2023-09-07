Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении Алымкадыром Бейшеналиева и.о. министром здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Жапаров также выдвинул кандидатуру Бейшеналиева на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра.



Гүлнару Баатырову же назначили и.о. министра труда, социального обеспечения и миграции вместо Кудайбергена Базарбаева. Она пробыла на должности главы Минздрава ровно год.



Это уже второй приход Бейшеналиева в кресло министра здравоохранения. В прошлый раз его временно отстранили от должности из-за возбужденных в его отношении уголовных дел, а затем сняли с поста министра.



2 июня 2022 года Бейшеналиева задержали в его же кабинете. Тогда в Генпрокуратуре заявили, что Бейшеналиев поручил закупить вакцину против COVID-19 на 1,5 млрд сомов, несмотря на наличие в стране препаратов, полученных в помощь от других государств. По данным надзорного органа, средства на закупку вакцины были выведены в офшорную зону.

Всего на Бейшеналиева было возбуждено 7 уголовных дел: одно по статье «Коррупция», два дела по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.



В ноябре 2022 года стало известно, что все уголовные дела в отношении Бейшеналиева были прекращены «за отсутствием состава преступления».