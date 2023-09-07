Президент Садыр Жапаров назначил главу Минцифры Талантбека Иманова директором Национального агентства по инвестициям. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 7 сентября.



Вместо Иманова и.о. главы Минцифры назначена Нурия Кутнаева, которая до этого была директором Госагентства по защите персональных данных. Вместо Кутнаевой главой Госагентства назначили Алмамбета Касымбекова.



Талантбека Иманова назначили министром цифрового развития в январе 2022 года. Его назначение вызвало споры из-за отсутствия у него опыта работы в этой сфере.



Кроме того, в СМИ не раз сообщалось о связях Иманова с экс-председателем кыргызской транснациональной компании «Дастан» Алексеем Ширшовым, которого называют автором коррупционных схем в энергосекторе, известных как «ширшовские схемы».



До апрельской революции 2010 года Иманов был охранником в компании «Дастан», а позже личным водителем Ширшова.

После революции 2010 года Иманов занимал руководящие должности в ОсОО «Газпром нефть Азия», и «дочках» компании «Дастан» ОАО «Улан» и ЗАО «Полигон». В марте 2020 года Иманов стал председателем правления «Дастан».