Президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности министра образования Каныбека Иманалиева. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Иманалиева снят с должности «за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей». Временным и.о министра образования и науки президент назначил Уланбека Усекова.



Каныбека Иманалиева назначили на пост министра образования в марте этого года. В последнее время его работа критиковалась на фоне нехватки книг в школах страны.

Последний раз у Иманалиева произошла словесная перепалка с депутатом Эруланом Кокуловым, который хотел обсудить с министром неработающий телефон доверия Минобразования, предназначения для жалоб на работу директоров школ.

