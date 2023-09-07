В Бишкек прибыл директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе и Центральной Азии TikTok Сергей Соколов. Об этом сообщили в издании AKIpress, которому он дал интервью.

Журналисты спросили у Соколова, как TikTok отнесся к блокировке соцсети на территории Кыргызстана. Решение о блокировке TikTok Минкультуры приняло 30 августа.

По словам Соколова, у компании есть прямой канал коммуникации с правительством Кыргызстана, который установили еще два года назад.

«В этом году, однако, каких-либо обращений или жалоб по этому каналу к нам не поступало, так что решение о блокировке TikTok в Кыргызстане стало для нас неожиданностью», — признался он.

Соколов рассказал, что как только стало известно о блокировке соцсети в Кыргызстане представители TikTok сразу вышли на связь с Минкультуры и Министерством цифрового развития.

«Мы прилетели в Бишкек, чтобы лично встретиться с руководством заинтересованных ведомств и госструктур, развеять их опасения по поводу безопасности на платформе, возобновить прервавшийся не по нашей вине диалог и найти решение проблемы», — сообщил он.



Представитель TikTok отметил, что с безопасностью в соцсети все хорошо и в TikTok есть возрастное ограничение и пользователь младше 13 лет не сможет зарегистрироваться в нем.

«Конечно, пользователи могут указать ненастоящую дату рождения, но у нас есть специальные технические решения, позволяющие выявлять их, а наши модераторы обучены идентифицировать пользователей младше 13 лет и блокировать такие аккаунты в случае обнаружения. Кстати, TikTok стал первой платформой, начавшей раскрывать данные по блокировке аккаунтов пользователей, не достигших 13 лет. Так, только за 2022 год по этой причине мы удалили более 78 млн аккаунтов по всему миру», — пояснил Соколов.

В свою очередь представитель Минкультуры Бектур Ибрагимов сообщил «Азаттыку», что Кабмина уже проводит переговоры с представителями соцсети.

«Мы поставили условия о введении возрастных ограничений и приведении правил платформы в соответствие с законодательством Кыргызстана. Они говорят, что есть трудности с технической стороны. Переговоры продолжаются», — сказал Ибрагимов.

Блокировка TikTok в Кыргызстане

Минкультуры 30 августа сообщило о том, что приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение после обращения от нескольких неправительственных организаций относительно вредного воздействия TikTok, негативно влияющего на психическое развитие и здоровье детей.

В сообщении организаций говорилось, что после просмотра видео в TikTok подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Также отмечалась, что контент в TikTok «вызывает зависимость и негативно влияет на эмоциональное состояние детей», у которых еще не сформировалась психика.

В Минкультуры заявляли, что после мониторинга соцсети специалисты министерства заметили, что в TikTok нет ограничения доступа к информации причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией при доступе к информации приложении.

О том, что соцсеть TikTok якобы негативно влияет на молодежь страны ранее уже говорили депутаты Шайлообек Атазов и Таалайбек Масабиров с трибуны Жогорку Кенеша в феврале этого года.

Тогда Атазов заявил, что в TikTok показывают «плохие вещи», а Масабиров сказал, что видеосервис «обязательно нужно взять под контроль».

До них с предложением запретить TikTok в стране выступала депутатка Надира Нарматова.

Против блокировки TikTok выступили известные персоны и блогеры.