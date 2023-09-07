На заседании парламента 7 сентября спикер Нурланбек Шакиев сообщил, что скоро власти США облегчат кыргызстанцам процедуру выдачи виз.

«С посольством и властями США проводятся переговоры, в ближайшие месяцы будет принято положительное решение. Нашим гражданам облегчат процедуру выдачи виз и продлят сроки до 5-10 лет. Буюрса (даст Бог), скоро решится вопрос», — сказал он.



Об этом Шакиев сообщил, отвечая на вопрос депутата Суйунбека Омурзакова о том, что поступающие в американские вузы кыргызстанцы получают визу только на один год, а не на весь срок обучения. Депутат отметил, что студентам из Кыргызстана каждый год приходится возвращаться на родину за продлением визы, что создает неудобства.



В сентябре 2022 года посол Кыргызстана в США и Канаде Бакыт Аманбаев на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной Азии и Центральной Азии Брайаном Cтиммлером попросил США облегчить выдачу виз и увеличить срок туристической визы с 5 до 10 лет. Тогда Аманбаев рассказал, что в посольстве США в Кыргызстане образовалась длинная очередь на подачу документов для оформления американской визы, а число ожидающих своей очереди увеличивается.

Позже в посольстве США в Кыргызстане заявили, что прилагают все усилия для сокращения времени ожидания получения визы.