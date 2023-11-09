Министерство культуры на основе закона о «фейках» приняло решение о блокировке сайта «Клоопа» на кыргызском языке под доменным адресом ky.kloop.asia. Об этом «Клоопу» сообщили в самом ведомстве.



В письме Минкультуры от 1 ноября, адресованному Министерству цифрового развития, говорится, что 30 октября в министерство поступило письмо от ГКНБ.

«Сайт Kloop.kg был заблокирован из-за материала “Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1”. Согласно закону “О защите от недостоверной (ложной) информации”, владелец сайта или страницы сайта не вправе создавать новый сайт или страницу сайта в интернете в период приостановления сайта или страницы сайта. На основе вышеописанного Министерство просит приостановить деятельность сайта ky.kloop.asia из-за материала “УКМКнын көрсөтмөсү. Саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын кабарлады”», — написало Миннкультуры.



На основе этого письма, Минцифры, вероятно, заблокировало сайт «Клоопа» на кыргызском языке. Ранее читатели жаловали редакции на проблем с доступом к нему. В пресс-службе Минцифры по поводу блокировки попросили обратиться с официальным запросом.

Сайт «Клоопа» на русском языке заблокирован с 12 сентября. Поводом для блокировки сайта стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ».

При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках. А пресс-центр самого ГКНБ распространил официальное опровержение слов политика лишь 9 сентября – то есть через два дня после жалобы на «Клооп». И спустя более недели после публикации самого заявления политика, которое распространили несколько СМИ Кыргызстана.

Опровержение ГКНБ «Клооп» публиковал на кыргызском и русском языках.

Также «Клоопу» сейчас угрожает закрытие юридического лица. 28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». 23 октября завершились предварительные слушания по этому иску.

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Однако, как считают юристы «Института медиа полиси» и медиасообщество Кыргызстана, иск столичной прокуратуры «несостоятелен». Они, как и ряд международных организация выступили с заявлением к властям республики «прекратить преследование “Клоопа”» и отозвать иск.



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