Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео с главой Кабмина Акылбеком Жапаровым на торжестве в честь юбилея матери убитого кримавторитета Камчы Кольбаева.

Видео распространилось в соцсетях недавно. На записи Жапаров выступает с поздравительной речью. На мероприятии также можно заметить владелец рынка «Мадина» Турсунтая Салимова, который сейчас находится под стражей по обвинению в «Создание организованной группы или участие в ней», а также депутата парламента Эльмурзу Сатыбалдиева.



«Мая Алиева [мать Кольбаева] и брат Акылбека Жапарова учились в одном университете, и с тех пор они знакомы. На той [Жапаров] был приглашен в качестве соседа. Хотим уточнить, что [у главы Кабмина] с сыном Маи Алиевой — с Кольбаевым — нет никаких связей и дел», — написал Орунбеков на своей странице в фейсбуке, отметив, что видео старое.





Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.



После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.



2 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявил об увольнении более 200 госслужащих за связи с Кольбаевым и бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым. Ташиев отметил, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».

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