Депутат Шайлообек Атазов вышел с допроса в ГКНБ, куда его пригласили в качестве свидетеля 9 ноября.

По данным издания 24.kg, депутата допросили в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов избирателей на выборах по одномандатному округу, где он баллотировался в депутаты. Ранее сообщалось о задержании нескольких лиц, причастных к Атазову.

«На допросе подписал документ о неразглашении. Но в основном меня спрашивали об агитаторах. Они не были зарегистрированы [официально], но агитировали за меня. Я сказал, что меня беспокоит то, что уже 11 дней о них ничего неизвестно и если нет никаких аргументов или доказательств [их вины], то лучше их отпустить. [Также] меня спросили о связях с [бывшим замглавы Таможни Райымбеком] Матраимовым. Я ответил, что он помогал только в организации спортивных мероприятий, при подготовке спортсменов для соревнований», — рассказал депутат в интервью «Азаттыку».

О задержании агитаторов Шайлообека Атазова стало известно 2 ноября. Тогда «Азаттык» со ссылкой на источники сообщил, что людей, которые работали агитаторами в пользу Атазова на выборах в Свердловском районе, вызывали на допрос. В МВД изданию сообщили, что дело, якобы касающееся Атазова, расследует ГКНБ. Однако журналистам не удалось получить информацию от спецслужбы.



После этого Атазов сделал обращение на своей странице в Фейсбуке, в котором заявил, что в отношении него «идет сильная кампания по очернению». Нардеп утверждал, что задержанных агитаторов якобы «по три-четыре часа пытают в ИВС», чтобы «они написали, что якобы во время выборов Райымбек Матраимов давал [им] деньги».

ГКНБ не комментировал это заявление депутата.

Также Атазов заявил, что Матраимов помогал ему только в спорте. По его словам, в бизнесе у него с ним никаких связей не было, а в политике «у него есть свой путь».



Тогда же в сети распространилась аудиозапись разговора якобы между Атазовым и кримавторитетом Кадыром Досоновым (Дженго). Когда была сделана запись, непонятно.



На аудио первый собеседник представляется Кадыром и называет второго Шайлоо – «Кадыр» просит собеседника не поднимать в парламенте вопрос об ОПГ и бездействии милиции по отношению к ним. Второй голос соглашается.

В разговоре также обсуждались «разборки молодых ребят», в которых участвовал водитель «Кадыра». Издание Kaktus.media утверждает, что такой инцидент произошел два года назад в Оше.



Сам Атазов пока не комментировал аудиозапись.

Информация об агитаторах Атазова и аудиозапись разговора были опубликованы после заявления главы ГКНБ Камчыбека Ташиева 2 ноября. Тогда он объявил об увольнении более 200 госслужащих за связи с бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым и убитым кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Ташиев отметил, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».

Атазов известен как сторонник признавшегося в коррупции экс-зампреда Таможни Райымбека Матраимова. Депутат не раз заступался за Матраимова, призывая дать тому должность в правительстве. В феврале 2021 года Атазов модерировал митинг в поддержку Матраимова, который тогда находился под стражей.

Шайлообека Атазова избрали депутатом VII созыва Жогорку Кенеша. Он победил на перевыборах по Свердловскому одномандатному округу Бишкека в апреле 2022 года. Изначально по итогам ручного голосования большинство голосов набрал Абдурахманхаджи Муртазалиев, но ЦИК отменил его регистрацию – правоохранительные органы обвинили Муртазалиева в подкупе голосов. Победителем в итоге признали Атазова, который занял второе место.