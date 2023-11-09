Кыргызстан заинтересован в установлении международного авиасообщения с Германией, а также в сотрудничестве с авиакомпаниями этой страны. Об этом 8 ноября на кыргызско-германском бизнес-форуме «День экономики Кыргызстана в городе Гамбург» заявил глава Кабмина Акылбек Жапаров.



«В целях открытия воздушного сообщения для иностранных авиакомпаний в международных аэропортах Кыргызстана созданы благоприятные условия, в том числе предусмотрены скидки на начальном этапе выполнения полетов. Таким образом, открытие воздушного сообщения между нашими странами будет способствовать развитию двусторонних отношений, в том числе положительно повлияет на увеличение торгового оборота и туристического потока», — сказал он.



Также Жапаров пригласил германских предпринимателей принять участие в реконструкции и строительстве новых транспортно-логистических узлов в Кыргызстане.

Прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Германией нет. Кыргызский департамент гражданской авиации и местные авиакомпании с 2006 года находятся в «черном списке» Евросоюза. Международные эксперты гражданской авиации тогда приняли такое решение, потому что законодательная база в республике не позволяет соблюдать стандарты международных перевозок, не отвечает мировым стандартам и предполетной безопасности.



Однако в начале октября 2023 года замглавы Кабмина Бакыт Торобаев сообщил, что Госагентство гражданской авиации Кыргызстана успешно прошло аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Чиновник заявил, что, пройдя аудит, «кыргызская авиационная отрасль подтвердила соответствие всем международным стандартам и требованиям и эти усилия будут способствовать выходу из “черного списка” ЕС».