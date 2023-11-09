Октябрьский районный суд Бишкека 31 октября изменил меру пресечения главе стройкомпании «Авангард стиль» Эрнису Минкееву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, Минкеева отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что об изменении меры пресечения попросил следователь ГКНБ.

Микеева и еще ряд бизнесменов задержали в начале октября. Тогда Минкееву предъявили обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества» и заключили под стражу до 4 ноября.

По такому же обвинению задержали основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева, бывшего первого заместителя гендиректора MEGA Арстанбека Темирбаева и соучредителя центра отдыха Kaganat Resort и владельца ОсОО «Аврора групп» Азрета Боотаева.

Всех их арестовали после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаева, который был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию.