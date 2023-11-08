Передвижение грузовых машин и специальной техники коммунальных служб в Бишкеке может быть ограничена в дневное время. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, разработать подобные меры поручил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

Так, он поручил принять меры по прекращению выездов специальной техники МП «Тазалык», а также, возможно, других коммунальных служб после 7:00 часов утра. Для разгрузки городских дорог в часы утренней пиковой нагрузки мэр поручил также внести предложения по ограничению или даже возможному запрету движения по утрам габаритных транспортных средств, занимающихся развозом различных грузов, например, снабжающих товарами торговые точки столицы, также после 7:00 часов утра.

Также мэр остался недоволен работой «Тазалыка». Как сообщили в муниципалитете, градоначальник 8 ноября совершил утренний выезд, чтобы ознакомиться с работой городских служб по санитарной очистке и вывозу твердых бытовых отходов в Октябрьском и Ленинском районах.



«Так, исходя из многочисленных недостатков, зафиксированных в ходе утренних внеплановых проверок, общим решением было признать качество услуг, предоставляемых МП “Тазалык”, а также деятельность глав районов по благоустройству, санитарной очистки, обеспечения чистоты и порядка на городских территориях ниже удовлетворительного уровня», — рассказали в мэрии.

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Мэр поручил акимам районов переутвердить технические карты уборки территории с учетом привязки прилегающих территорий хозсубъектов по их санитарной очистке и уборке согласно правилам благоустройства города.

Кроме того, Джунушалиев предложил Муниципальной инспекции внести предложения по расширению полномочий и образованию муниципальной полиции, решить вопрос обеспечения сотрудников инспекции нательными камерами для исключения неоднозначных толкований их действия, а также усилить рейдовые мероприятия по хозсубъектам столицы.

Айбека Джунушалиева назначили мэром Бишкека 31 октября. На своей должности он поручил «в срочном порядке» завершить ремонт тротуаров в столице и пригрозил увольнением, в случае незавершения работ в срок. Также градоначальник поручил создать комиссию, которая должна будет провести расследование по вопросу ремонта тротуаров в столице.