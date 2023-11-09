Дело 38-летнего экс-руководителя учебного центра American School в Бишкеке, подозреваемого в насилии над сожительницей прекращено. Об этом 9 ноября «Клоопу» сообщили в УВД Октябрьского района.

По данным суда дело прекратили в связи с «примирением сторон» и в результате подозреваемый вышел на свободу. Об этом случае с насилием стало известно 16 сентября. Тогда жительница Бишкека рассказала, что ее подруга подверглась насилию со стороны сожителя.

В заявлении, опубликованном в соцсетях, сообщалось, что на тот момент руководитель учебного центра American School в Бишкеке Эрлан Усубакунов «регулярно избивает, всячески издевается и даже пытает утюгом» свою сожительницу.

Подруга пострадавшей отмечала, что у пары есть четырехлетняя совместная дочь и «при попытке уйти от него он каждый раз угрожал ей забрать дочь, говорил, что они должны быть вместе до конца».

В УВД Октябрьского района подтвердили, что пострадавшая 15 сентября обратилась с заявлением в милицию. Она рассказала, что за день до этого ее гражданский муж избил ее и изнасиловал.

Милиция зарегистрировала факт по статье «Изнасилование» и задержала 38-летнего подозреваемого. Районный суд арестовал мужчину на два месяца.

7 октября Институт омбудсмена обратился в милицию, суд и прокуратуру с призывом защитить права женщины, которую много лет подвергал насилию гражданский муж. В Институте добавили, что «потерпевшая опасается, что подозреваемый будет освобожден и снова начнет подвергать потерпевшую насилию», и попросила правоохранительные органы взять дело под личный контроль.

Читать еще: Бишкек: Подозреваемого в изнасиловании и жестоком обращении с сожительницей арестовали на два месяца