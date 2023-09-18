16 сентября жительница Бишкека рассказала, что ее подруга подверглась насилию со стороны сожителя. В заявлении, опубликованном в соцсетях, сообщается, что факты избиения в отношении женщины длились на протяжении пяти лет.

«Он опасный для общества человек — руководитель школы American School с 30 августа регулярно избивает мою подругу, его сожительницу, всячески издеваясь над ней, даже прижигая утюгом и прикрывает это своей ревностью», — говорится в сообщении.

Подруга пострадавшей сообщила, что у пары есть совместная дочь, которой 4 года и «при попытке уйти от него он каждый раз угрожал ей забрать дочь, говорил, что они должны быть вместе до конца».

«Пользуясь связями и большими деньгами он сейчас пытается уйти от ответственности, чувствуя свою безнаказанность, прикрывается связями и тем, что он с Иссык-Куля. Ведь однажды он уже вышел сухим из воды, когда вывез в горы мою подругу и там с еще большей жестокостью избил ее. В тот раз она писала заявление в прокуратуру, но в итоге дело даже не завели», — написала девушка, заявившая об этом.

В УВД Октябрьского района подтвердили, что пострадавшая 15 сентября обратилась с заявлением в милицию. Она рассказала, что за день до этого ее гражданский муж избил ее и изнасиловал.

Милиция зарегистрировала факт по статье «Изнасилование» и задержала 38-летнего подозреваемого. Районный суд арестовал мужчину на два месяца.

В отношении пострадавшей назначены экспертизы.

Семейное насилие в Кыргызстане

Согласно данным МВД, за семь месяцев 2022 года было зарегистрировано 5 911 фактов семейного насилия.

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

В отчёте международной правозащитной организации Amnesty International за 2021 год отмечено, что в Кыргызстане широко распространено насилие в отношении женщин.

Также в отчете говорится, что пережившие насилие неохотно сообщают о насилии из-за экономической зависимости от насильника и социальной стигмы.