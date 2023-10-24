У Министерства цифрового развития возникли технические сложности при блокировке соцсети TikTok на территории Кыргызстана. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на представителя Минкультуры Бектура Ибрагимова.

Он отметил, что ведомство не меняло своего решения относительно блокировки соцсети.

«Наше решение о запрете TikTok в силе. Реализацией должно было заняться Министерство цифрового развития. Но есть сложности с технической стороной. Пока работа не завершена», — сказал Ибрагимов.

Он добавил, что также продолжаются переговоры с руководством соцсети, отметив, что пока TikTok не выполнил требования властей Кыргызстана.

Сейчас приложение TikTok, которое пользователи устанавливают на телефон, работает исправно. Однако веб-версия соцсети, доступная через браузер, недоступна с некоторых интернет-провайдеров. Например, веб-версия TikTok недоступна с провайдера Homeline.

Блокировка TikTok в Кыргызстане

Минкультуры 30 августа сообщило, что приняло решение о прекращении деятельности в распространении сервиса TikTok на территории Кыргызстана. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение после обращения от 18 неправительственных организаций относительно вредного воздействия TikTok, негативно влияющего на психическое развитие и здоровье детей. Однако позже выяснилось, что не все организации подписывали обращение. Некоторые подтвердили, что подписывали обращение, но сообщили, что не видели сам текст письма и не согласны с требование о полной блокировке TikTok.

В сообщении организаций говорилось, что после просмотра видео в TikTok подростки якобы пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Также отмечалось, что контент в TikTok якобы «вызывает зависимость и негативно влияет на эмоциональное состояние детей», у которых еще не сформировалась психика.

В министерстве заявляли, что после мониторинга соцсети специалисты ведомства заметили, что в TikTok нет ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией.



После этого, 7 сентября стало известно, что в Бишкек прибыл директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам в Восточной Европе и Центральной Азии TikTok Сергей Соколов. Он говорил, что решение Минкультуры Кыргызстана о блокировке соцсети стало неожиданностью для компании.

Тогда в Минкультуры сообщили, что проводят переговоры с представителями соцсети. Отмечалось, что перед TikTok поставили условия о введении возрастных ограничений и приведении правил платформы в соответствие с законодательством Кыргызстана.

О том, что соцсеть TikTok якобы негативно влияет на молодежь страны ранее уже говорили депутаты Шайлообек Атазов и Таалайбек Масабиров с трибуны Жогорку Кенеша в феврале этого года.

Тогда Атазов заявил, что в TikTok показывают «плохие вещи», а Масабиров сказал, что видеосервис «обязательно нужно взять под контроль». До них с предложением запретить TikTok в стране выступала депутатка Надира Нарматова.

Против блокировки TikTok выступили известные персоны и блогеры.